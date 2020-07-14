الأردن: خطط الضم تهدد السلام قوات الاحتلال تغلق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم

في السياسة 14 يوليو,2020 نسخة للطباعة

رام الله المحتلة ـ عواصم ـ وكالات: أفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت أمس بإغلاق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، القول: “سلطات الاحتلال أغلقت محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم”. ويقع جبل الفرديس على بعد 13 كيلومتراً إلى الجنوب من القدس، وحوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم، وتتربع على قمته قلعة “هيروديون”، ويبلغ ارتفاعه حوالي 785 متراً فوق سطح البحر. وتشاهد من فوقه بيت لحم ببيوتها وعمرانها، وتُرى كذلك بيت ساحور، ودير مارسابا، والقدس، وأبو ديس، وتتناثر بيوت قلعة زعترة وبيت تعمر إلى الأسفل منه مباشرة. ووفق الوكالة، “تستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الصرح التاريخي بالقوة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967”. سياسيا، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله من أن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة سيثير حالة من عدم الاستقرار ويبدد الآمال في التوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود. وقال الملك لمشرعين بريطانيين إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط. ونقل بيان للقصر عن الملك قوله لأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم البريطاني “أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية أمر مرفوض ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”. ويقود الأردن حملة دبلوماسية مع معظم الدول الأوروبية الأخرى التي تعارض الخطط الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار خطة تروج لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحذر الملك عبد الله وهو حليف قوي للولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية من أن السياسات الإسرائيلية وكذلك خطة ترامب للسلام ستقودان إلى صراع فضلا عن توجيه ضربة للعلاقات الإسرائيلية الأردنية.