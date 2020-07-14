القضاء الإيراني يعلن إعدام موظف سابق على صلة بالمخابرات الأميركية

طهران ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية أن القضاء الإيراني أعلن إعدام عميل إيراني على صلة بالمخابرات الأميركية ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي قوله إن رضا أصغري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأميركية (سي.آي.إيه) وتم إعدامه الأسبوع الماضي.

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