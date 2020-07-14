مصرف الرافدين يطلق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن اطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء". وأضاف انه "بإمكان المشمولين بالراتب استلامه في اي مكان يتواجد فيه".

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