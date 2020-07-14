سفير الصين: قرار المملكة المتحدة بشأن هواوي مخيب للآمال وغير عادل

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شعار شركة هواوي قال سفير الصين لدى بريطانيا إن قرار إزالة معدات هواوي من شبكة اتصالات الجيل الخامس مخيب للآمال وغير عادل ويثير شكوكا بشأن انفتاح بريطانيا أمام المستثمرين الأجانب. وكتب ليو شياو مينغ على تويتر ”قرار المملكة المتحدة بشأن هواوي مخيب للآمال وغير عادل.“ وأضاف أنه يثير شكوكا بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة يمكنها إتاحة بيئة أعمال مفتوحة ونزيهة وغير تمييزية أمام الشركات من الدول الأخرى.

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