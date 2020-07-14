عاجل.. المسماري : الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.



وقال إن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين.

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جاء ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم قوات وفصائل الوفاق، العقيد محمد قنونو تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة.

وبالتزامن أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل "دحر المُحتل" التّركي.

وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا"