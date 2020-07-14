تفاصيل جديدة حول هروب قيادي بحماس إلى إسرائيل ومعه معلومات حساسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة تفاصيل جديدة عن هروب أحد قادة كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عبر البحر وبحوزته معلومات حساسة عن قدرات الحركة وجناحها العسكري.



ونقل موقع إرم نيوز عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الأمر، قولها إن القيادي في كتائب القسام عز الدين بدر، الذي ذكرت وسائل إعلام عدة أنه هرب عبر البحر، وبحوزته جهاز حاسوب يحتوي معلومات حساسة عن القدرات البحرية لكتائب القسام، استطاع نقل بيانات حول طرق استلام الحركة لأموال من الخارج .

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وأضافت المصادر أن ”بدر نجح في السيطرة على حساب البيتكوين، الذي سبق ونشرته كتائب القسام لجمع تبرعات من الخارج وتحويلها لقطاع غزة، كما أنه استطاع السيطرة على أحد نطاقات الموقع الرسمي لكتائب القسام عبر الإنترنت وتسليمها لإسرائيل“.

وقبل أيام، أعلنت كتائب القسام، أنها فقدت السيطرة على أحد نطاقات موقعها الإلكتروني وحساب ”البيتكوين“، بسبب ما قالت إنه ”هجمات إسرائيلية“، وهو ما يتطابق مع معلومات المصدر.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وعربية، معلومات عن القبض على مسؤول كبير في كتائب القسام، بعد اكتشاف ارتباطه بإسرائيل، إضافة إلى هروب مسؤول آخر وبحوزته جهاز حاسوب يحتوي معلومات مهمة عن قدرات الجناح العسكري لحماس.

وأشارت إلى أن المسؤول، الذي فر في قارب عبر البحر، هو مسؤول وحدة الضفادع البشرية في كتائب القسام ويدعى عزالدين بدر، وقد غادر في قارب للاحتلال الإسرائيلي عبر البحر، وبحوزته جهاز حاسوب، يحمل معلومات سرية خطيرة عن وحدة الضفادع، بالإضافة إلى مبالغ مالية وأجهزة تنصت كانت بحوزته.