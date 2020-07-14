طنجة.. تحاليل مخبرية تؤكد إصابة 4 عمال بشركة أجبان بفيروس كورونا

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، في طنجة، إصابة 4 عمال، بفيروس كورونا المستجد، بشركة لصناعة الأجبان، موجودة على مستوى منطقة مغوغة.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع على أحياء الخنساء، وبني ورياغل، وحومة الشوك، وأرض الدولة.

وكانت قد ظهرت، أخيرا، في عاصمة البوغاز بؤر صناعية، ومهنية، ما فاقم الوضع الوبائي في المدينة، واستدعى السلطات إلى اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها إغلاق محلات منطقة بني مكادة، في الساعة الثامنة مساء، ووضع حواجز في عدد من الشوارع، لتقليل حركة السير، والجولان.