أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، في طنجة، إصابة 4 عمال، بفيروس كورونا المستجد، بشركة لصناعة الأجبان، موجودة على مستوى منطقة مغوغة.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع على أحياء الخنساء، وبني ورياغل، وحومة الشوك، وأرض الدولة.
وكانت قد ظهرت، أخيرا، في عاصمة البوغاز بؤر صناعية، ومهنية، ما فاقم الوضع الوبائي في المدينة، واستدعى السلطات إلى اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها إغلاق محلات منطقة بني مكادة، في الساعة الثامنة مساء، ووضع حواجز في عدد من الشوارع، لتقليل حركة السير، والجولان.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. تحاليل مخبرية تؤكد إصابة 4 عمال بشركة أجبان بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.