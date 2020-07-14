حصيلة كورونا في المغرب.. 161 إصابة و508 حالة شفاء ووفاتين في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و508 حالات شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 16 ألف و97 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 13 ألف و442 حالة بنسبة تعاف تبلغ 5ر83 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 257 حالة بمعدل إماتة يناهز 1,6 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.