احتجاجات ضد العطش تنتهي باعتقال أم لأربعة أطفال ضواحي مراكش.. وحقوقيون يطالبون بإطلاق سراحها!

طابت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اليوم الثلاثاء، باطلاق سراح أم لأربعة اطفال، أعتقلت على خلفية احتجاجات سكان دوار حاحا المعصرة، التابع للملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد مراكش على انقطاع الماء الصالح للشرب.

وأوضح بلاغ للجمعية، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن السلطات المحلية اعتقلت سيدة عمرها حوالي 38 سنة، أم لأربعة أطفال إثر احتجاج سكان الدوار، خصوصا النساء، على انقطاع الماء الصالح للشرب في عز ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم الاحتفاظ بها رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، إذ قدمت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 يوليوز، أمام أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش.

وأضاف البلاغ ذاته أن سكان الدوار، إلى حدود ظهر اليوم، متجمهرون أمام سقاية الحي، طمعا في في جرعة ماء لسد عطشهم، علما أن صبيب الماء جد ضعيف، ولم يعد بالقوة، التي تسمح بإيصاله إلى حنفيات المنازل.

وطالبت الجمعية ذاتها بالإسراع بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، ومحاسبة، ومحاكمة المسؤولين عن اخلالهم بواجباتهم تجاه السكان، وتعريضهم لخطر العطش، منبهة إلى أن مراكش، ونواحيها مهددة بالعطش، وناقوس الخطر دق أكثر من مرة منذ سنوات، وإن جماعات حربيل والسعادة، والاوداية وتامنصورت وسيد الزوين وتاملالت انقطع عليها الماء أكثر من مرة.