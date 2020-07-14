تأخير صرف تعويضات عيد الأضحى يخرج عمال جماعة ومقاطعات البيضاء للاحتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى، خرج عمال، وموظفو جماعة، ومقاطعات الدارالبيضاء للمطالبة بصرف تعويضاتهم عن الساعات الاضافية، قبل هذه المناسبة الدينية.

وأعلن عمال، وموظفو جماعة الدارالبيضاء، التابعون للمكتب النقابي في الجماعة المذكورة، والمقاطعات التابعة إليها، والمنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال، وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل التصعيد في وجه عمدة المدينة، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، أمام مقر جماعة الدارالبيضاء.

ويطالب عمال، وموظفو جماعة، ومقاطعات الدارالبيضاء بصرف التعويض عن الساعات الإضافية، قبل عيد الأضحى، مشددين على الاستجابة لمطلبهم هذا، لأن أجورهم هزيلة، ولا تكفي لمواجهة تكاليف، ومصاريف الحياة، خصوصا خلال مناسبة عيد الأضحى.

ويدعو عمال، وموظفو الجماعات المحلية رئيس المجلس الجماعي إلى إعطاء تعليماته للجهات المعنية في جماعة الدارالبيضاء، لاتخاذ كل الإجراءات، والتدابير قصد الإسراع في صرف التعويض، قبل عيد الأضحى.

يذكر أن موظفي جماعة الدارالبيضاء خاضوا أشكالا احتجاجية، قبل أسابيع، من بينها حمل الشارة، خلال الأسبوع الماضي.

