مع اقتراب عيد الأضحى، خرج عمال، وموظفو جماعة، ومقاطعات الدارالبيضاء للمطالبة بصرف تعويضاتهم عن الساعات الاضافية، قبل هذه المناسبة الدينية.
وأعلن عمال، وموظفو جماعة الدارالبيضاء، التابعون للمكتب النقابي في الجماعة المذكورة، والمقاطعات التابعة إليها، والمنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال، وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل التصعيد في وجه عمدة المدينة، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، أمام مقر جماعة الدارالبيضاء.
ويطالب عمال، وموظفو جماعة، ومقاطعات الدارالبيضاء بصرف التعويض عن الساعات الإضافية، قبل عيد الأضحى، مشددين على الاستجابة لمطلبهم هذا، لأن أجورهم هزيلة، ولا تكفي لمواجهة تكاليف، ومصاريف الحياة، خصوصا خلال مناسبة عيد الأضحى.
ويدعو عمال، وموظفو الجماعات المحلية رئيس المجلس الجماعي إلى إعطاء تعليماته للجهات المعنية في جماعة الدارالبيضاء، لاتخاذ كل الإجراءات، والتدابير قصد الإسراع في صرف التعويض، قبل عيد الأضحى.
يذكر أن موظفي جماعة الدارالبيضاء خاضوا أشكالا احتجاجية، قبل أسابيع، من بينها حمل الشارة، خلال الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخير صرف تعويضات عيد الأضحى يخرج عمال جماعة ومقاطعات البيضاء للاحتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.