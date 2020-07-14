- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في خط بترول طريق الإسماعيلية بمصر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يوليه 2020
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، عن ارتفاع عدد مصابي الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في خط شقير - مسطرد بطريق القاهرة الإسماعيلية، إلى 12 شخصا.
واكد مجاهد عدم وجود وفيات، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم.
يشار إلى أن مجاهد قد أعلن في وقت سابق عن إصابة ستة أشخاص.
كان المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول المصرية، قد صرح بأنه قد تمت السيطرة علي حريق شب اليوم الثلاثاء في خط شقير -مسطرد، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي إلي اشتعال الخام المتسرب.
وأوضح أنه تم علي الفور غلق بلوف(صمامات) الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الاخباري.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل في خط بترول طريق الإسماعيلية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.