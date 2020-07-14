شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين محاولة الحوثيين استهداف الأراضي السعودية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020 أدانت باكستان بشدّة عملية اطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

Advertisements وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد يستهدف سيادتها وسلامة أراضيها. وأشاد البيان بنجاح قوات التحالف المشتركة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة وتدميرها.

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