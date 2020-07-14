بريطانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 138 حالة مقابل 11 في إحصائية أمس الاثنين.
ويشير هذا العدد إلى ارتفاع حاد جديد لمؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، الذي يشهد خلال الأسبوعين الماضيين تقلبات كبيرة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 9 يوليو 85 حالة، وفي 10 يوليو 48، وفي 11 يوليو 148، وفي 12 يوليو 21، وفي 13 يوليو 11، وذلك في أقل حصيلة يومية منذ أوائل مارس الماضي.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 1240 حالة مقابل 530 أمس الاثنين، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 291373 إصابة.
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