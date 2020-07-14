تطبيعية الكرة تسمي اعضاء لجنة الصالات

رياضة 2020-07-14 | 19:16 371 مشاهدة واصلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاتها الدورية عبر الدائرة الالكترونية، وبحضور الأمين العام محمد فرحان.

أثمر عن تسمية الحكم الدولي السابق صبحي رحيم رئيساً للجنة الصالات، والدكتور محمد غني الجبوري نائباً". وقال امين السر محمد فرحان في بيان إن "الاجتماعأثمر عن تسمية الحكم الدولي السابق صبحي رحيم رئيساً للجنة الصالات، والدكتور محمد غني الجبوري نائباً". وأضاف فرحان ان "الهيئة التطبيعية مستمرة بالاجتماعات الدورية عبر الدائرة الألكترونية، وسوف تكون هناك ورش عمل قادمة ومباشرة مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعية والروابط والأكاديميين والمعنيين بالشأن الرياضي".

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