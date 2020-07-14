الكاظمي يصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط الدفاع مستحقي الترقية

اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع مستحقي الترقية. وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع". وأضاف أن الامر "يشمل مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020".

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