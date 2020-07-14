"أخطر رجل في العالم".. أسرار ترامب في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدر،الثلاثاء، كتاب لابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة يكشف أسرارا خاصة، برغم محاولات أفراد الأسرة وقف نشره.



وتصف ماري ترامب في مذكراتها "كثير للغاية ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، كيف أن التعامل السيئ في الأسرة، بقيادة فريد والد ترامب، شكل شخصية رئيس فارغ عاطفيا يمثل تهديدا للبلاد و"تهديدا للصحة العالمية والأمن الاقتصادي والنسيج الاجتماعي"، بحسب موقع دار النشر.

ورفض قاض في نيويورك،الإثنين، محاولة من روبرت ترامب شقيق الرئيس لمنع إصدار الكتاب، استشهد فيها باتفاقية عدم إفشاء الأسرار التي وقعتها ماري ترامب بعد معركة قضائية بشأن أملاك والد الرئيس.

وأشار القاضي هال جرينوالد إلى أن الكتاب "وصل بالفعل إلى ملايين الأشخاص من خلال الاهتمام الرهيب الذي حظي به عبر وسائل الإعلام".

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وكتبت ماري ترامب في كتابها، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "إن دونالد دمر والدي، بعدما حذا حذو جدي وبتواطؤ وصمت وتقاعس من إخوته. ولا يمكنني السماح له بتدمير بلادي".

واستخدمت ماري ترامب، وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، خلفيتها المهنية وتاريخ عائلتها لتدفع بأن فريد ترامب، والد دونالد ترامب كان "معتلا اجتماعيا" و"دمر" الرئيس وسلبه القدرة على "الشعور بالطيف الكامل للمشاعر الإنسانية"، وفقا لمقتطفات نشرت في صحيفة واشنطن بوست.

كما كتبت أن حصول ترامب على مكان في جامعة بنسلفانيا المرموقة كان عن طريق الغش في امتحانات القبول بالجامعة العريقة.