الشرطة الألمانية تداهم منزل "ميكانيكي داعش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت هيئة مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا الألمانية، الثلاثاء، مسكنين في مدينتي دريسدن وفرايبورج لشخصين صومالي وآخر سوري مشتبه في صلتهما بالإرهاب.



وتجري السلطات تحقيقات حول السوري (55 عاما) المقيم في فرايبورج بتهمة دعم جماعة إرهابية في الخارج، يعتقد أنه قام بإصلاح سيارات عدة مرات لصالح تنظيم داعش الإرهابي في الفترة بين 2013 و2015.

وأعلن الادعاء العام أن الصومالي (19 عاما) مقيم في دريسدن، ويشتبه في أنه تلقى تدريبا في معسكر تابع لمنظمة الشباب في عام 2016.

وأوضح الادعاء أن الشاب الصومالي متهم بالإنتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج.

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وذكرت هيئة مكافحة الجريمة أن 15 فردا من عامليها شارك في عمليات التفتيش، حيث قاموا بتحريز العديد من الهواتف النقالة كأدلة إثبات، مشيرة إلى أنه جار تحليل محتويات هذه الهواتف في الوقت الراهن.

خلال العامين الماضيين نجحت الشرطة الألمانية في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، لكن ذلك لم ينه تهديد التنظيمات المتطرفة في ألمانيا، بل بات مرتفعا خاصة خطر تنظيم الإخوان الإرهابي.

ويحذر توماس هالدنوانغ، رئيس مكتب حماية الدستور، "الاستخبارات الداخلية" من الاستهانة بالخطر الذي يشكله المتطرفون، لافتا إلى أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في البلاد.