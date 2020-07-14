الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمريكا تقول إنها نفذت أول حكم إعدام اتحادي في 17 عاما قالت متحدثة باسم مكتب السجون الأمريكية إن الحكومة الاتحادية نفذت أول حكم إعدام منذ 17 عاما بحق دانيال لي المدان بالقتل وذلك بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق لتطبيق العقوبة في قرار أصدرته الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء. وقالت المتحدثة كريستي بريشيرز عبر الهاتف إن وفاة لي أعلنت في الساعة 8:07 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1207 بتوقيت جرينتش).

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