انت الان تتابع "الاغذية العالمي": جائحة "كورونا" سترفع معدلات الجوع عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

برنامج الاغذية العالمي

حذر برنامج الاغذية العالمي اليوم الثلاثاء من ان الجائحة التي تسبب فيها فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ستؤدي الى اضافة 270 مليون جائع جدد الى صفوف المحرومين من الغذاء في العالم.

وقالت المتحدة الاعلامية باسم البرنامج التابع للامم المتحدة اليزابيث بايرز في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي ان هذه الزيادة تعود الى حد كبير الى الاثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة وتمثل ارتفاعا بنسبة 80 في المئة في عدد المصنفين ممن يعانون نقص التغذية الحاد في العالم في عام واحد.

واضافت ان هذه الازمة تتطلب استجابة غير مسبوقة لتغطية 9ر4 مليارات دولار في الاشهر الستة المقبلة للمساهمة بجهود انقاذ الحياة في 83 دولة.

Advertisements

واكدت بايرز ان الفيروس يغير وجه الجوع عن طريق جر سكان المناطق الحضرية الى العوز والفاقة فضلا عن مضاعفة آثار التغيرات المناخية السلبية والنزاعات والصدمات الاجتماعية والاقتصادية في مناطق من العالم والتي كانت قد هربت في السابق من مستويات شديدة من انعدام الامن الغذائية.

وقالت ان "هذا الوجه الجديد للجوع" يتطلب استجابات متخصصة مع زيادة كبيرة في استخدام التحويلات النقدية وذلك لتمكين المجتمعات الحضرية من تلبية احتياجاتها الغذائية من الاسواق المحلية.

وذكرت ان هذه المعدلات من زيادة الجوع في العالم ستصعب الوصول الى الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع مع حلول عام 2030 ذلك لأن اعداد الجياع سترتفع وصولا الى 840 مليون انسان.