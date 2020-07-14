انت الان تتابع ماكرون يعلن أن فرنسا قد تفرض وضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزاميا في كافة الأماكن العامة المغلقة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يبدو أنه عاد ينتشر.

وقال في حديث متلفز "أود أن يصبح وضع الكمامات إلزاميا في كافة الأماكن العامة المغلقة" موضحا أن تطبيق ذلك سيبدأ في الأول من آب/أغسطس.

وأضاف "لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجددا ولو قليلاً" في فرنسا. وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في فرنسا في حين تحذر السلطات الصحية من أي تراخ في التدابير الوقائية.

وتابع أنه بشأن الكمامة، يجري "وضعها في وسائل النقل العام وتأتي بنتيجة جيدة لكن في الأماكن العامة المغلقة لا تستخدم بشكل منتظم... وهذا يعني أنه يجب تنظيم الأمور".

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وأوضح الرئيس الفرنسي خلال هذه المقابلة التي تأتي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي "علينا أن نمنع" عودة جديدة للوباء وأن "نستعد لها".

وأكد "سنكون على أهبة الاستعداد. لدينا المخزون والإمدادات إضافة إلى التنظيم الذي سيسمح لنا بمواجهة تفشي الفيروس مجددا في حال حصلت" موجة وبائية جديدة.

وردا على سؤال حول ما اذا ستكون فرنسا أول من يحصل على لقاح محتمل إذا طورته مجموعة "سانوفي" الفرنسية للأدوية، أكد أن بلاده ستكون من أول المستفيدين من ذلك لكن رفض بأن تكون الأولوية لها بشكل حصري.