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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الليبي يتهم تركيا بخرق قرارات مجلس الأمن ومواصلة إرسال السلاح والإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اتهم المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق تركيا بخرق قرارات مجلس الأمن، ومواصلة إرسال السلاح والدعم للإرهابيين في ليبيا.
وقال عبد الله بليحق في تصريحات صحفية، الإثنين، إن وجود المليشيات الإرهابية في ليبيا أمر مُقلق لأوروبا، ونتطلع أن تُعلن أوروبا مواقف أكثر صرامة ضد الإرهابيين والمليشيات في ليبيا.
وخلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وجهت انتقادات لاذعة لتركيا بسبب ممارساتها العدوانية في المنقطة، حيث طالبت اليونان، أنقرة بالكف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
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