اليونان تطالب تركيا بوقف انتهاك حظر السلاح على ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت اليونان، الإثنين، تركيا بالكف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.



وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندنياس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا تركيا بالتوقف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

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وفي وقت سابق الإثنين، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، تركيا لوقف كل ممارساتها المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى وجود حزمة إجراءات قاسية قد يتم اتخاذها ضد أنقرة بسبب تلك الممارسات العدوانية.

وقال جوزيب بوريل:إن" التحركات التركية الأخيرة في البحر المتوسط أثرت على العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي"