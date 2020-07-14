حملات إعتقالات تطال الأكراد شرق تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، 55 كرديًا بينهم نقابيون، وصحفيون، وسياسيون أغلبهم من السيدات المنتميات للعديد من الحركات النسوية الكردية.



وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، أن قوات الشرطة التركية، شنت اليوم، حملات مداهمة متزامنة استهدفت عددًا من العناوين بمدينتي غازي عينتاب(جنوب)، وديار بكر(جنوب شرق) للقبض على مطلوبين.

وفي ديار بكر، ألقي القبض على 22 شخصًا من بينهم عائشة غوك قان، المتحدثة باسم الحركة النسوية الحرة(TJA)، وعائشة غوناي، المتحدثة باسم صحفيات وكالة "مزوبوتاميا" الإخبارية، وبنايير جليك، وحليمة بايرام، العضوتان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بمجلس بلدية "باغلار" بالمدينة المذكورة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "المتهمات اللاتي لا يعرفن سبب اعتقالهن تم اصطحابهن لمديرية الأمن في ولاية ديار بكر للتحقيق معهن".

في سياق متصل، عقدت صالحة آيدنيز، الرئيسة المشاركة لحزب المناطق الديمقراطية، الكردي، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول الاعتقالات التي طالت أعضاء الحزب بولاية غازي عينتاب.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال 33 سياسيًا في المدينة معظمهم من السيدات، مشيرة إلى أن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، دأبا منذ 5 سنوات على شن عمليات سياسية تستهدف الأكراد.

ووصفت آيدنيز هذه الاعتقالات بـ"السياسية"، مشيرة إلى أن "الهدف من ورائها هي المكتسبات التي حققتها النساء الكرديات، والحركة النسوية الحرة(TJA) في مجال الديمقراطية، والحرية، والسلام".