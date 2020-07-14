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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيابة الكويتية تحتجز ريم الشمري بسبب إساءتها للجالية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بحجز ناشطة كويتية على خلفية إساءتها للجالية المصرية إلى يوم غد الأربعاء؛ لاستكمال التحقيقات معها، بحسب حسابات محلية.
وظهرت الشمري في مقاطع فيديو وهي تسيء للجالية المصرية، وتصفهم بـ"المأجورين"، حيث قالت في أحد الفيديوهات، ”الكويت للكويتيين وليست للمصريين، وإنهم ليسوا سوى مأجورين لدى الكويت يأتون بأجرة لخدمتهم في عقود، ليخدموا الكويتيين ويرجعون“ .. متهمة الحكومة والنواب الكويتيين بجعل المصريين والوفادين يعتقدون أنهم شركاء للوطن، على حد زعمها .
كما عادت في مقطع فيديو آخر تتهم فيه محامين ومسؤولين في الكويت بأن لهم علاقات ومصالح عمل في مصر، ما يدفعهم للدفاع عنهم.
ورغم ورود اسم ريم الشمري في بعض الحسابات الإخبارية، كونها المقصودة بأمر الضبط من قبل النيابة العامة، إلا أن آخر تفاعل عبر حسابها في ”تويتر“ – حيث أعادت تغريد خبر – كان قبل ساعات.
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