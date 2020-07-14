الجيش الليبي يتوعد تركيا والوفاق: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة في الساعات المقبلة

- شريف الجنيدي

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المسماري أعلن أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

وأضاف المسماري أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات حكومة الوفاق وتركيا في محيط سرت والجفرة.

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في الوقت ذاته، أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي، أنه "لا حوار قبل إنهاء غزو تركيا لليبيا"، بحسب ما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل لها ايضاً منذ قليل.

يشار إلىأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد طرح مبادرة، في الـ 6 من يونيو الماضي، تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، وهي المبادرة التي لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.

وتضمنت المبادرة، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من التزام الجيش الوطني الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.