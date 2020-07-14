مشروع سعودي يزيل 1014 لغمًا حوثيًا في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب ا)
كشف مشروع سعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن خلال الأسبوع الماضي من انتزاع 1014 لغمًا جديدًا زرعتها مليشيا الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.
وأعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" في بيان له اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2020، نجح في انتزاع 1014 لغمًا، منها 62 لغمًا مضادًا للأفراد، 266 لغمًا مضادًا للدبابات، و686 ذخيرة غير متفجرة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 173,837 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
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