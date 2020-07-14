انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق خط بترول الإسماعيلية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

طلبت نيابة السلام، انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق في منطقة السلام، بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، الذي نشب نتيجة كسر وانفجار ماسورة زيت المازوت، لمعرفة الأسباب الحقيقية لنشوب الحريق.

وواصلت نيابة السلام، تحقيقاتها الموسعة، حول الحريق الذي نشب مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة كسر ماسورة مازوت، في موقف العاشر من رمضان، بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق دائرة قسم شرطة السلام.

Advertisements

وكشفت المعاينة ​الأولية، عن تفحم 10 سيارات كانت متواجدة في مكان الحريق، وجارٍ حصر الخسائر وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية؛ لتحديد قيمة التلفيات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل، نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر من رمضان، بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

على الفور انتقل رجال إدارة الحماية المدنية وقوات الأطفاء، والمباحث ورجال المرور، إلى محل الواقعة، وذلك لاتخاذ اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية.