بالصور.. فريق بحث مُكبر يعاين موقع حريق "صحراوي الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: باشر فريق من ضباط مباحث القاهرة ومفتشى قطاع الأمن العام المعاينة والتحقيق؛ لكشف ملابسات حريق خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، اليوم الثلاثاء. ويستمع فريق التحقيق لأقوال شهود عيان وعدد من القيادات التنفيذية بشركة أنابيب البترول إضافة إلى تواصل عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق. وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية للطرق المؤدية إلى موقع الحريق، وانتشار الخدمات لسحب الكثافات الناتجة عن أعمال الإخماد. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي انتدبت فريقًا للمعاينة، وطلبت تقريرًا عن نتائج الفحص المبدئي، والاستعلام عن حالة المصابين، وطلبت أيضًا تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية.

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