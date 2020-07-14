هولندا تستبعد توصل القمة الأوروبية لاتفاق حول صندوق إعادة الإعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - لاهاي - (د ب أ)
شكك رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في فرص توصل القمة الأوروبية المقبلة إلى اتفاق بشأن صندوق الإعمار الأوروبي لمرحلة ما بعد أزمة كورونا.
وقال روته، خلال نقاش في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن احتمال نجاح ذلك يوم الجمعة أوالسبت، ضئيل"، ورأى أن من الصعب بشكل خاص التوصل إلى اتفاق على الشروط الخاصة بتقديم المنح وإمكانية الرقابة على الإصلاحات اللازمة لهذا.
في الوقت نفسه، أبدى روته استعداده للتفاوض من أجل التوصل إلى حل مقبول من الجميع، مشيرا إلى أن استخدام حق النقض هو علامة على العجز.
تجدر الإشارة إلى أن القمة الأوروبية التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين في بروكسل ستبحث صندوق إعادة الإعمار وموازنة الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تصور المفوضية الأوروبية، فإن صندوق الإعمار الذي سيتم تمويله عن طريق الديون بقيمة تبلغ 750 مليار يورو، سيقدم مساعدات بقيمة 500 مليار يورو في صورة منح، و مساعدات بقيمة 250 مليار يورو في صورة قروض.
وفي المقابل، تشكل هولندا والنمسا والدنمارك والسويد ما يعرف بمجموعة "المتقشفين الأربعة"، حيث ترفض هذه الدول تقديم مساعدات بالمليارات لا تُرَد، كما أنها ترهن المساعدات المالية بتنفيذ إصلاحات ولاسيما في يتعلق بسوق العمل ونظام التقاعد.
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