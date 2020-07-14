رئيس شركة أنابيب البترول: السيطرة على حريق "صحراوي الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد السيد:

قال المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إن قوات الحماية المدنية أخمدت الحريق الذي شبَّ في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، اليوم الثلاثاء.

أضاف "عبدالقادر" أن الحريق نتيجة كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب، موضحًا أنه تم غلق "بلوف" الخط قبل وبعد مكان الحريق، والتحرك الفوري لإخماد الحريق بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وإطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

وانتقل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع الحريق؛ لمتابعة جهود السيطرة والإخماد، لافتا إلى تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث، وإبلاغ الجهات الأمنية.