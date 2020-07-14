المسماري: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن رصد تحركات عسكرية لميليشيات الوفاق وتركية، في محيط سرت والجفرة، حسبما ذكرت العربية.
وقال المسماري، اليوم الثلاثاء، إن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.
وأكد أن الجيش الليبي يتوقع المعركة في أي وقت ويستعد لها، موضحًا أن الجيش يربط التصعيد في التصريحات الإعلامية القطرية والتركية، بالحشد الذي تقوم به العناصر الإرهابية والتركية في محيط سرت.
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