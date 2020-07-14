دياب : هناك من يعمل على إقناع الدول العربية بعدم مساعدة لبنان

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أطرافا سياسية لبنانية لم يسمها بإجراء اتصالات مكثفة وجهود مضنية في سبيل إقناع الدول العربية التي لديها رغبة في مساعدة لبنان، بعدم تقديم أي مساعدة، مشيرا إلى أن لديه أيضا تقارير تفيد بوجود خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة العامة للدولة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي طالب في مستهل الاجتماع بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، والمضي قدما في تحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.



وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن هناك من يحاول عرقلة أي مساعدة تُقدم إلى لبنان، مشيرا إلى وجود اتصالات إيجابية بين الدولة اللبنانية مع العراق والكويت وقطر في سبيل