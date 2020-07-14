ماليزيا وسنغافورة تتفقان على فتح الحدود المشتركة بينهما

اتفقت ماليزيا وسنغافورة، اليوم الثلاثاء، على فتح الحدود المشتركة بينهما بحلول 10 أغسطس المقبل وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بيان مشترك صادر من وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان،

أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، أنه يتعين على المسافرين الامتثال لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإجراءات الصحة العامة التي اتفق عليها كلا البلدين، بما في ذلك الخضوع للفحص الصحي.

وأضاف البيان أن الحكومتين الماليزية والسنغافورية أيضاً اتفقتا على إصدار الشروط والبروتوكولات الصحية وعملية الطلب حول الدخول والخروج قبل 10 أيام من فتح الحدود، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر فرصة للبلدين لمواصلة التفاوض حول وضع إجراءات التشغيل الموحدة لتنقل الناس بينهما.