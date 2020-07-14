الهند :مقتل 77 شخصًا في فيضانات وانهيارات طينية

أعلن مسؤولون في الهند، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص جراء الفيضانات والانزلاقات الطينية بولاية آسام شمال شرقي البلاد؛ ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى جراء فيضان نهر "براهمابوتر" بفعل الهطول الغزير للأمطار إلى 77 شخصًا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن مسؤولين قولهم إن نهر براهمابوتر، أحد أكبر أنهار قارة آسيا، مازال يتسبب في حدوث أضرار كبيرة بعد أن فاضت مياهه
فيما قال رئيس هيئة إدارة الكوارث بالولاية إم.إس. مانيفانان إن عمليات الانقاذ والإغاثة مستمرة، مضيفا أن 40 فريقا منقوة الاستجابة للطوارئ بالولاية متواجدة في المناطق الأكثر تضررا وأن الجيش أيضا في وضع الاستعداد.
وتابع مانيفانان قائلا: "الوضع قاتم على الرغم من تراجع مياه براهمابوتر بعض الشيء اليوم في ظل انخفاض شدة مياه الأمطار قليلا".
وفاضت ضفتا نهر براهمابوتر، الذي يجري خلال التبت والهند وبنجلاديش، في ولاية آسام الهندية أواخر الشهر الماضي غامرة مساحات واسعة من الولاية بمياه الفيضان ومتسببة في حدوث انزلاقات طينية.. وفي بنجلاديش المجاورة تقطعت السبل بأكثر من مليون شخص أو غادروا منازلهم برفقة ماشيتهم وممتلكات أخرى للجوء إلى مناطق أعلى ارتفاعًا.
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