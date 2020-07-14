رئيس الوزراء العراقي: الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي أثبت فشلة

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي أثبت أنه تجربة فاشلة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف الكاظمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العراق، أن سوء الإدارة أيضا تسبب في قلة الأموال والاعتماد المطلق على سياسة النفط".



وأضاف :"لدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر