كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2451 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 2451 بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات الفيروس أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 37 منذ 21 فبراير الماضي.

وكان وزير الصحة ​اللبناني، حمد حسن​، أكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم سيكون في ذروته منذ 21 فبراير وحتى اليوم، مطمئنا بأن "كل تلك الاصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن إمكانية نقل العدوى قائمة، ولكن ليست كبيرة". وقد أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي، ما رفع مجموع عدد الإصابات إلى 2168 إصابة.