كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية تعلن انسحابها من 5 قواعد عسكرية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحبت القوات الأمريكية من 5 قواعد عسكرية في أفغانستان، بناءً على اتفاق وقعته واشنطن مع طالبان في أواخر فبراير(الماضي، حسبما أكد الجانبان اليوم الثلاثاء.

ولم يكشف الجانبان مواقع القواعد، لكن معلومات قدمها مسؤولون أفغان وأمريكيون تشير إلى أن الجنود غادروا القواعد في مقاطعات هلمند، وأوروزغان، وباكتيكا، ولغمان.

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على أن تترك القوات الأمريكية 5 قواعد، وأن تخفض عدد قواتها إلى 8600 فرد خلال 135 يوماً وانتهت المهلة أمس الإثنين.

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ورحبت حركة طالبان بالخطوات، لكنها اتهمت الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات جوية في مناطق "خارج مناطق القتال النشطة".

وأكد مبعوث السلام الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد اليوم، أن واشنطن نفذت المرحلة الأولى من التزاماتها بموجب الاتفاق، لكنه انتقد ارتفاع مستوى العنف في البلاد، وأدان هجوم لطالبان على عاصمة إقليمية أمس، الذي أسفر عن مقتل 12 من أعضاء وكالة الاستخبارات الأفغانية، وجرح 63 آخرين، مضيفاً أنه يتعارض مع التزام طالبان بالحد من العنف.

وقال المسؤول الأمريكي إنه في المرحلة التالية من التنفيذ، سيدفع لإكمال الإفراج المستمر عن المحتجزين بشكل متبادل بين الحكومة الأفغانية والمسلحين، والحد من العنف، والوفاء الكامل بالتزامات طالبان لمكافحة الإرهاب، وبدء محادثات السلام في أفغانستان التي يمكن أن تنهي في نهاية المطاف عقوداً من الحرب في البلاد.