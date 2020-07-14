إستئناف الزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.. نزلاء في عين السبع: رتاحينا ملي شفنا والدينا – فيديو

انطلقت، اليوم الأربعاء، عملية استئناف الزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، بعدما فتح المركب السجني عكاشة أبوابه، في وجه أسر السجناء.

وعاين “اليوم24 ، أجواء الزيارة العائلية لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدارالبيضاء، التي تخللتها تدابير وقائية، من بينها تعقيم اليدين، بالإضافة إلى أحذية الزوار، وقياس درجة حرارتهم، وتحديد أعداد الزائرين، والفصل بين الزوار، والمساجين بواق زجاجي.

وعبر أحد النزلاء للموقع عن ارتياحه حين مشاهدته لأحد أفراد أسرته أثناء الزيارة اليوم ؛ كما عبر عن ندمه من ارتكاب مخالفات قانونية أودت به إلى السجن.

وأوضح سجين آخر أن المسؤولين على السجن المذكور حريصون على تعقيم الفضاء، متمنيا أن يرفع الله وباء كورونا.

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من جهته، قال محسن أرفون، مدير مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدارلبيضاء، في تصريح لـ”اليوم24″، إن المؤسسة المذكورة تعرف استئناف الزيارات العائلية لفائدة النزلاء، بعد توقف زهاء 3 أشهر، وذلك بسبب فيروس كورونا.

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أنه من بين الإجراءات، التي اتخذتها المؤسسة، إعداد برنامج شهري، ينص على زائر لكل سجين لمدة 15 دقيقة، تفاديا لازدحام أثناء موعد الزيارات، واحترام التباعد الاجتماعي.

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