اعتقال شاب من إكسال للاشتباه باعتدائه جنسيا على طلفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا (28 عاما) من بلدة إكسال، وفق ما ذكرت في بيان صدر عنها مساء اليوم، الثلاثاء، للاشتباه في ضلوعه باعتداء جنسي على طفلة (12 عاما).

وكانت الشرطة قد أعلنت يوم السبت الماضي، أنها تحقق في شبهات بالاعتداء الجنسي على طفلة كانت في رحلة تخييم مع ذويها على شاطئ في بحرية طبرية.

وذكرت الشرطة أن الضحية كانت تبيت مع شقيقتها في خيمة منفصلة عن خيمة والديها.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به سيعرض يوم غد، الأربعاء، على محكمة الصلح في مدينة طبرية للنظر بتمديد اعتقاله.