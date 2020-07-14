شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
نشب حريق ضخم في خط مازوت على طريق الاسماعليلة شرق القاهرة ، التهم العشرات من السيارات.
وناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي، الابتعاد عن الطريق تماما.
وطالبت الأجهزة، قائدي السيارات والمتواجدين، بعدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.
فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت إلى عدد من السيارات.
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