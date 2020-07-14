اخبار العالم

حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

نشب حريق ضخم في خط مازوت على طريق الاسماعليلة شرق القاهرة ، التهم العشرات من السيارات.

وناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي، الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة، قائدي السيارات والمتواجدين، بعدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت إلى عدد من السيارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا