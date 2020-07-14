برلمان شرق ليبيا يطلب من مصر التدخل في الحرب



طلب برلمان شرق ليبيا من مصر التدخل المباشر في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد لمواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني، ومقرها العاصمة طرابلس.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قال مجلس النواب الذي يعمل انطلاقاً من مدينة طبرق الساحلية في الشرق إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي.

وجاء في البيان "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطاول أمن بلدينا".

ودعا البيان إلى "تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

وأكد البيان على المخاطر المتنامية في ليبيا، حيث تشكلت خطوط القتال هذا الشهر قرب مدينة سرت.

تجدر الإشارة إلى أنه من شأن أي تصعيد كبير أن يجازف بإشعال صراع مباشر بين قوى أجنبية تضخ بالفعل الأسلحة والمقاتلين في انتهاك لحظر السلاح.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر بالفعل من أن الجيش قد يدخل ليبيا إذا استأنفت حكومة الوفاق الوطني وحلفاؤها الأتراك هجوما على سرت، وهي مدينة ساحلية في وسط ليبيا تعد منفذا إلى مرافئ تصدير النفط الرئيسية في البلاد.

