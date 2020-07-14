حاكم كاليفورنيا يأمر المطاعم ودور السينما في الولاية بإغلاق أبوابها مجدداً



أمر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الإثنين دور السينما والمطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات داخلية بإغلاق أبوابها مجدّداً بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الولاية.

وقال نيوسوم إنّ القرار يشمل أيضاً الكنائس والشركات بما فيها صالات التمارين الرياضية ومراكز التسوّق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية التي تجرى في قاعات مغلقة في ثلاثين من المقاطعات الأكثر تضرّراً بالوباء، لا سيّما لوس أنجلس.

وأوضح الحاكم في مؤتمر صحافي أنّ القرار اتّخذ بعدما ارتفعت حالات دخول المستشفى، ولا سيّما إلى أقسام العناية المركّزة، لمعالجة أعراض الإصابة في الولاية الواقعة في غرب البلاد، والتي كانت قد بدأت في أيار/مايو بتخفيف قيود الإغلاق.

وقال إنّ نسب النتائج الإيجابية للفحوص ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة في الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت كاليفورنيا تسجيل 8258 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأحد، ما يرفع حصيلتها الإجمالية إلى نحو 330 ألف إصابة بينها أكثر من سبعة آلاف وفاة.

وجاء الإعلان في وقت أعلن فيه مسؤولو القطاع التعليمي في لوس أنجلس وسان دييغو أن المدارس ستبقى مغلقة عند بدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل، وأنّ حصص الدراسة ستقتصر على التعلّم عن بُعد عبر الإنترنت.

وقال أوستن بيوتنر المشرف الأعلى على المدارس في لوس أنجلس إنّ "العام الدراسي سيبدأ في 18 آب/أغسطس وفق ما هو مقرّر، لكنّ التلاميذ لن يكونوا موجودين في المنشآت المدرسية". وتضمّ مقاطعة لوس أنجليس نحو 600 ألف تلميذ.

وأوضح أنّ "صحّة الجميع في المدارس وسلامتهم ليست أمراً قابلاً للمساومة".

وأتى هذا القرار في وقت تدفع فيه إدارة ترامب باتجاه إعادة فتح المدارس بشكل كامل في الخريف، على الرغم من تسجيل أنحاء عدة من البلاد أرقاماً قياسية لناحية الإصابات اليومية.

