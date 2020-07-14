الفخفاخ يتهم حركة النهضة بضرب الاستقرار ويتعهد بتعديل حكومي في تونس

وجه رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ مساء اليوم الاثنين اتهامات لحركة النهضة بمحاولات ضرب الاستقرار السياسي والحكومي بدعوتها إلى تكوين حكومة جديدة، متعهداً في نفس الوقت بإجراء تعديل حكومي قريب.

ويأتي إعلان الفخفاخ بعد ساعات من قرار حركة النهضة الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي في مؤتمر صحفي، التخلي عن دعم الحكومة الحالية وتكليفها رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي، بالبدء في مشاورات سياسية لتكوين حكومة جديدة.

لكن الرئيس قيس سعيد رفض هذه الخطوة بعيداً عن الدستور، أي تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ومن ثم التصويت في البرلمان.

وهذه أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس بعد سلسلة من الأزمات رافقت انتقالها السياسي والديمقراطي منذ .2011 وضاعفت الأزمة الاقتصادية الحالية وآثار وباء كورونا من دقة الوضع في البلاد مع انهيار أغلب المؤشرات.

وبيان الفخفاخ قد ينطوي بدرجة أولى على التخلي عن حركة النهضة في الحكومة.

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وجاء في البيان "قبلت حركة النهضة بان تكون عضواً في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة".

واستندت حركة النهضة في دعوتها لتكوين حكومة جديدة أساساً الى شبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ لامتلاكه أسهماً في شركات لها تعاملات مع الدولة.

ويجري التحقيق في الشبهة من قبل لجنة برلمانية كما ينظر القضاء بشأنها. لكن الفخفاخ اتهم النهضة "بالنفخ في القضية مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها".

وقال في بيانه "تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجالاً للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك".

وتابع "بناء على هذه الاعتبارات، قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة".