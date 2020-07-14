بالصور.. زيارة الكاظمي الى كربلاء

تنشر الخليج 365، بالصور زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة كربلاء، واداءه زيارة الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام). ووصل الكاظمي اليوم الثلاثاء، الى محافظة كربلاء، وكان باستقباله مسؤولي المحافظة على راسهم المحافظ نصيف الخطابي.

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