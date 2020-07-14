القوة الجوية يجدد عقد صخرة دفاعه بشكل رسمي

رياضة 2020-07-14 | 17:46 569 مشاهدة اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تجديد عقد مدافع فريق كرة الصقور، احمد ابراهيم. وذكر النادي في بيان مقتضب ان "القوة الجوية جدد التعاقد مع المدافع احمد ابراهيم". وانتقل ابراهيم الى صفوف الصقور في صيف الموسم الماضي قادماً من العربي القطري.

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