انت الان تتابع طوكيو تسجل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 143 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة، إلى حوالي .8200

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه)، أن حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو تجاوزت 200 حالة أربع مرات متتالية. وتعود معظم الحالات الجديدة لشباب يعملون في مناطق ملاهي ليلية، أو قاموا بزيارتها.

وقال وزير الاقتصاد الياباني نيشيمورا ياسوتوشي: "عدد المصابين في تزايد. علينا أن نتعامل مع الوضع بحس الأزمة".

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يشار إلى أن نيشيمورا يشرف على جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن المسؤولين والخبراء سوف يناقشون ما إذا كان يتعين إغلاق الملاهي الليلية التي لا تلتزم بقواعد مكافحة الفيروس.

وسجلت اليابان أكثر من 22 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و نحو ألف حالة وفاة بالفيروس، حتى الآن.