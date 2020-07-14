الامارات.. شرطة الفجيرة تستعرض تجربة مراكز سعادة المتعاملين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء – قسم السعادة ورشة بعنوان التجربة المميزة لمراكز سعادة المتعاملين التي قدمها العقيد جمعة سالم الزحمي نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين عن بُعد عبر برنامج (Cisco Jaber) المعتمد من وزارة الداخلية.

Advertisements وهدفت الورشة إلى تطوير أداء مراكز سعادة المتعاملين ونقل معرفة المراكز الحاصلة على تقييم خمس نجوم لكافة المراكز وتحفيز وتشجيع موظفي مراكز سعادة المتعاملين. واستعرض العقيد الزحمي محاور تضمنت الربط الإستراتيجي والتركيز على المتعاملين والخدمات وقنوات تقديم الخدمة وتجربة المتعامل وكفاءة الخدمة والإبداع وتمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة. واستفاد من الورشة 146 موظفاً من مراكز خدمة المتعاملين لشرطتي الفجيرة ورأس الخيمة.

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