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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاصمة أوروبية تتوقع استمرار حظر كورونا لمدة 18 شهراً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
لم تستبعد السلطات الأوكرانية استمرار الحجر الصحي في العاصمة كييف بسبب تفشي فيروس كورونا، سنة ونصف السنة، في حال استمرت معدلات الإصابة بالفيروس بنفس وتيرتها الحالية.
وقال رئيس الهيئة الحكومية لحماية المستهلك، أوليغ روبان، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحاضر، حافظ معدل الإصابات على وتيرة مرتفعة، ولا مجال للحديث الآن عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي، وإلى أي مدى يمكن تمديد هذه الإجراءات بعد 31 يوليو، يعتمد على معدل الإصابات".
وأشار روبان إلى أنه مع هذه المؤشرات، من المرجح أن تظل كييف في الحجر الصحي التكيفي لمدة سنة ونصف السنة.
وفرضت السلطات الأوكرانية في 12 مارس الماضي، إجراءات حجر صحي في البلاد بهدف التصدي لفيروس كورنا، وتم تمديدها في وقت لاحق حتى 31 يوليو.
وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات سجلت أوكرانيا 54.7 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 1.4 ألف شخص، وتعافى 27.1 ألف.
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