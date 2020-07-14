بعيدا عن قضيته.. رفيق بوبكر ينتهي من إخراج أول أفلامه

انتهى الفنان رفيق بوبكر من تجربة فنية جديدة، أشرف فيها على إخراج فيلم قصير، شارك فيه نجوم معروفون.

ونشر رفيق بوبكر، ليلة أمس الاثنين، صورة من كواليس الفيلم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، معلنا أنه أنتهى من تصويره.

َوشارك في الفيلم، الذي جرى تصويره في مدينة خريبكة، الفنان البشير وكين، والفنانة بشرى أهريش.

ومن جهة أخرى، أجلت المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الفنان رفيق بوبكر، إلى غاية 22 شتنبر المقبل، علما أنه متهم بـ”الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة وسيلة إلكترونية محققة لشرط العلنية، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية أثناء فترة طوارىء الحجر الصحي، وعدم استعمال الكمامة”.