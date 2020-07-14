الفنانة الأمريكية المغربية عبير تصدر عملا جديدا وتصرح: أمثل المرأة المسلمة الحديثة

أصدرت الفنانة الأمريكية المغربية عبير، أخيرا، أغنيتها الجديدة “INFERNO”، التي أنجزت الكليب الخاص بها في مدينة مراكش.

مجلة بيلبورد المختصة في الموسيقى أشادت بأداء عبير كواحدة من الأصوات المميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت قد أصدرت ألبومها الأول، السنة الماضية، الذي يحمل عنوان MINT EP.

وتعتمد عبير في أعمالها على مزج موسيقى البوب مع أهازيج استثنائية من المغرب، وإفريقيا، القارة، التي تنتمي إليها، ما يساعد على ربط عالمين ببعضهما.

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وقالت عبير عن نفسها: “أمثل المرأة العربية المسلمة الحديثة، والمتمردة، التي تفعل ما تريد، وتقوم بما تؤمن به وبما تحس به”.

وأضافت عبير: “أمضيت العامين الماضيين في توسيع معرفتي بالموسيقى المغربية، خصوصاً دراسة طرق دمجها بشكل أفضل في تجربة خاصة بالستايل الموسيقي، الذي أقوم بتأديته، وهو البوب وR & B.. أريد القيام بأشياء كثيرة في بلدي المغرب وأحد أكبر أهدافي هو نشر، ومشاركة ثقافتي، وما أمثله رفقة بقية العالم، لدينا الكثير لنقدمه للعام”.